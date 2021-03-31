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Украина

Жену Зеленского впечатлила «мягкая сила» первой леди Франции

12:50 31 марта 2021
Елена Зеленская

Первая леди Украины Елена Зеленская в режиме видеоконференции пообщалась с супругой президента Франции Брижит Макрон, отметив усилия своей визави в поддержке медиков и медицинских учреждений во Франции. Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

«Мягкая сила», которая является основным инструментом деятельности первых леди, приобрела еще большее значение. Я с восторгом наблюдаю за инициативами госпожи Брижит в направлении поддержки медицинских работников и учреждений во Франции, а также в целом психического здоровья всей нации", — отметила супруга Президента Украины.

В свою очередь Брижит Макрон оценила преданность Зеленской тематике равенства и равных возможностей мужчин и женщин и пригласила ее прибыть во Францию для участия в церемонии открытия украиноязычного аудиогида в Версале, которая состоится в апреле.

Напомним, недавно жена Зеленского показала «почти все, что ей нужно для счастья».

Фото president.gov.ua/

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