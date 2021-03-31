Украина решила запретить ввоз ряда продуктов из России

Кабмин дополнил перечень российских товаров, которые происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину. Об этом сообщается в постановлении № 269, опубликованном в среду, 31 марта, на правительственном портале.

В перечень запрещенных товаров внесены пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, несколько видов бумаги, картон, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки. Запрещен ввоз из РФ также ящиков, коробок, мешков, упаковочных пакетов, проволоки из легированных сталей, инструментов для бурения, тележек и их комплектующих, а также ряда других товаров

Постановление вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что власти России разблокировали экспорт отдельных нефтепродуктов в Украину — стала известна стратегическая цель этого решения.

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