27.67 / 27.87 32.38 / 32.75
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Украина решила запретить ввоз ряда продуктов из России

12:45 31 марта 2021
Зерно

Кабмин дополнил перечень российских товаров, которые происхождением из РФ, запрещенных к ввозу в Украину. Об этом сообщается в постановлении № 269, опубликованном в среду, 31 марта, на правительственном портале.

В перечень запрещенных товаров внесены пшеница, подсолнечное масло, моющие средства, несколько видов бумаги, картон, косметические салфетки, полотенца для рук, скатерти и салфетки. Запрещен ввоз из РФ также ящиков, коробок, мешков, упаковочных пакетов, проволоки из легированных сталей, инструментов для бурения, тележек и их комплектующих, а также ряда других товаров

Постановление вступит в силу через десять дней после опубликования.

Ранее сообщалось, что власти России разблокировали экспорт отдельных нефтепродуктов в Украину — стала известна стратегическая цель этого решения.

303

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Жигунов со Степаном

Жигунов умилил подписчиков снимком с похожей на Заворотнюк женой

Оля Полякова и Валентин Науменко

Оля Полякова объявила новоиспеченного певца своим гастрольным мужем

Алексей Панин

Алексей Панин с обнаженной девушкой «присвоили» Крым себе

Коронавирус

ВОЗ обнародовала доклад о происхождении ковида

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер