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Украина

Украинский депутат задекларировал льва

12:44 31 марта 2021
Саид Джавид и лев

Депутат Харьковского городского совета внес в налоговую декларации африканского льва.

Как передает «Харьков тудей», животное принадлежит представителю «Оппозиционной платформы — За життя» Саиду Джавиду.

Чипированный лев был упомянут им в категории «Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)».

Издание отмечает, что судя по декларации, лев живет у политика с мая 2017 года. Во сколько ему обошлась покупка, неизвестно.

Депутат часто демонстрирует животное в соцсетях, а также гуляет с ним на природе.

Ранее телеведущий, волонтер и политический деятель Сергей Притула едко прокомментировал невероятное везение «слуги народа» — замглавы парламентского Комитета по вопросам правоохранительной деятельности Максима Павлюка, который задекларировал почти два миллиона гривен, назвав это выигрышем в лотерею.

Фото со странички Саида Джавида в социальных сетях.

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