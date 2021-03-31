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Украина

Появилось решение по миссии ОБСЕ в Украине

12:20 31 марта 2021
Шлем наблюдателя

Постоянный совет ОБСЕ на заседании в среду, 31 марта, продлил мандат Специального мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Украине на год — до 31 марта 2022 года.

Как сообщает Укринформ, также был одобрен бюджет миссии на период с 1 апреля 2021 по 31 марта 2022 года.

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине (СММ) начала свою работу 21 марта 2014 года в связи с обращением правительства Украины в ОБСЕ и консенсусным решением всех 57 стран-участниц ОБСЕ.

По информации пресс-службы ОБСЕ, невооруженная гражданская миссия работает 24 часа в сутки, 7 дней в неделю, во всех регионах Украины. Ее основной задачей определено беспристрастное и объективное наблюдение за ситуацией в Украине и отчет, а также содействие диалогу между всеми сторонами конфликта.

Фото osce.org/

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