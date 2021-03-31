Пресс-секретарь Зеленского оправдала его отсутствие на переговорах лидеров ЕС с Путиным

После того, как президент Франции Эммануэль Макрон, канцлер Германии Ангела Меркель и президент России Владимир Путин провели совместную беседу в формате видеоконференции (среди прочего обсуждалась и ситуация на востоке Украины) без участия украинского президента, в ОП дали по этому поводу разъяснения.

«Мы четко придерживаемся позиции, что никакие решения об Украине не могут приниматься без Украины, — заявила „Украинской правде“ пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель. — Лидеры других стран могут упоминать и выражать свои позиции по ситуации в том или ином регионе или в той или иной стране».

По ее словам, лидеры Франции, Германии и РФ обсуждали широкую повестку дня, включая борьбу с пандемией коронавируса, ситуацию на Ближнем Востоке, отношения Евросоюза и России.

«Среди прочего вспомнили и ситуацию на Донбассе. Офис президента считает, что было бы странно, если бы война на Донбассе выпала из международной повестки дня, тем более в переговорах, где принимает участие российская сторона. Тем не менее, Украина продолжает переговоры со всеми странами Нормандского формата на разных уровнях и никакие решения без участия Украины относительно Украины не могут и не будут приниматься», — сказала Мендель и добавила: «У Киева сложились теплые отношения как с Берлином, так и с Парижем. Евросоюз зарекомендовал себя как надежный партнера для Украины и упорно поддерживает санкции против России за вторжение на Донбасс и за оккупацию Крыма, а также отмечает, что Россия является участником, а не посредником в войне на Донбассе. Эта позиция очень ценна для Украины. Мы будем использовать все возможности и площадки для продвижения к миру, что является нашей безоговорочной ценностью».

Напомним, что ранее пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков заявлял, что с «нормандским форматом» дела обстоят плохо". Мол, Украина не способствует продвижению в выполнении Минских соглашений и решений, принятых на Парижском саммите.

Фото Офиса президента.

228

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter