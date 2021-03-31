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Украина

В трагедии под Шумами отметили роль боевого медика

11:26 31 марта 2021
Светлана Землина

В Командовании Медицинских сил ВСУ отметили настоящий профессиональный подвиг старшего боевого медика горно-штурмовой роты сержанта Светланы Землиной, которая под вражеским огнем спасала раненых военных под Шумами.

Именно благодаря ей остались живы двое опытных саперов, которые прибыли с группой на разминирование местности. Она с помощью побратимов Алексея Косташека и Сергея Сулимы оттащила получившего серьезные ранения сапера в укрытие — за небольшую насыпь. Уже там Светлана наложила тугие повязки и вколола обезболивающее. Другой раненый боец дополз туда самостоятельно.

Сержанту Светлане Землиной — 24 года, в рядах горных пехотинцев она служит 3 года. Она стала единственной в группе Ровенского медицинского колледжа, которая отправилась на Донбасс.

Сейчас за личное мужество и героизм Командование части представило медика к награде.

Напомним, 26 марта около 14:00 российские войска снова обстреляли украинские позиции в районе поселка Шумы. Погибли четверо военнослужащих, а двое бойцов ранены и направлены в госпиталь.

Фото Армия Информ

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В трагедии под Шумами отметили роль боевого медика

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