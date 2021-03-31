Создал совет: Зеленский озаботился увеличением зарплат преподавателям

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, создав Совет по вопросам развития профессионального (профессионально-технического) образования.

Как сообщают в Офисе президента, Кабмину поручено разработать и утвердить до 1 сентября государственную целевую программу развития профессионального образования на период до 2027 года.

В документе также отмечается, что программы повышения квалификации для педагогов должны обновиться, а престижность их работы — повыситься, «в частности, путем внедрения мотивационных финансовых инструментов оплаты труда».

Ранее Владимир Зеленский подписал коммюнике, касающееся Международного договора о пандемии. Его подписанты выступают за обеспечение общего равноправного доступа государств к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с коронавирусом и будущими пандемиями.

Фото Офиса президента.

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