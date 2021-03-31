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Украина

В Украине установлен суточный антирекорд по смертности от ковида

9:09 31 марта 2021
Медики

За минувшие сутки, 30 марта, в Украине был установлен «антирекорд» по летальности коронавируса — болезнь унесла жизни 407 больных. Об этом в соцсети сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

Также, по его информации, были диагностированы 11 226 новых случаев COVID-19, госпитализировать пришлось 5558 человек.

Первенство среди регионов по суточному приросту новых случаев заболевания удерживают Киев (1100 новых инфицированных), Одесская (1012), Харьковская (906), Львовская (833) и Запорожская (737) области.

За сутки сделали 139 224 тестов, из которых методом ПЦР — 61839, ИФА — 21984, исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 — 55401.

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 1 674 168 человек, из них 1 313 481 человек выздоровел, скончались — 32825 человек.

Напомним, предыдущий рекорд по суточному приросту заболевших был установлен 25 марта — тогда диагноз COVID-19 установили 18 132 украинцам, а по количеству умерших — 24 марта (362 человека).

Фото facebook.com/maksym.stepanov.official/

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В Украине установлен суточный антирекорд по смертности от ковида

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