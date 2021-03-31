Глава Нацполиции признал ошибку со свастикой на здании ОПУ

Глава Нацполиции Украины Игорь Клименко признал, что свастика на стене Офиса президента появилась уже после завершения акции, которую на Банковой провели в поддержку отправленного под стражу одесского активиста Сергея Стерненко, и уточнил время ее появления.

«…В течение двух часов активисты глумились над зданием органа государственной власти: изуродованные фасады и двери, скинхедовские надписи и горы мусора… И уже после завершения акции появилась свастика. Во время выступления в Верховной Раде я оговорился и назвал ложное время нанесения нацистской символики. На самом деле правильное время появления свастики — 21:35. Это зафиксировали камеры видеонаблюдения», — пишет Клименко на своей страничке в соцсетях. ️

Он добавил, что на данный момент о подозрении сообщили семерым участникам акции, однако «это еще не все подозрения» и «продолжение следует».

Среди статей, по которым начато досудебное расследование, в частности, «Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, заранее заготовленных для нанесения телесных повреждений», «Умышленное уничтожение или повреждение имущества», «Надругательство над государственными символами», и «Изготовление, распространение, а также публичное использование символики нацистского режима».

Ранее в МВД называли имена участников акции, которым предъявлены подозрения в уничтожении имущества, являющегося государственной собственностью.

А в Офисе президента отказались продать художественной галерее разрисованную дверь, заявив, что после ремонта ее установят на прежнее место.

Фото со странички Игоря Клименко в социальных сетях.

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