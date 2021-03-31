Украина получит дополнительный миллион вакцин Pfizer

Правительство Украины получило официальное подтверждение поставки дополнительного миллиона доз вакцины от Pfizer/ BioNTech в рамках глобального механизма ВОЗ COVAX. Об этом главный санврач Виктор Ляшко заявил в интервью hromadske.

По его словам, эти вакцины могут поступить до конца июня, тогда как ранее зарезервированную партию — 117 тысяч доз — ожидают в Украине в ближайшие недели.

На данный момент вакцинация проходит с использованием препарата Covishield (его поставили в Украину 500 тысяч доз, но после этого Индия ввела временный запрет на экспорт препарата).

«Но мы не паникуем, потому что сейчас приходит новая вакцина с такой же платформы — в рамках механизма COVAX», — сказав Ляшко.

Речь идет о той же вакцине AstraZeneca, которую производят в Корее. В настоящее время к отправке в Украину готова первая партия в 360 тыс. доз, однако ее прибытие задерживается в связи с отсутствием регистрации препарата в Украине. В случае, если регистрация все же состоится, Украина до конца мая получит 1,7 млн доз этой вакцины.

Кроме того, в Украину поступила первая партия вакцины от китайской Sinovac (215 тысяч доз), контракт с которой заключен на 2 млн доз. Эта вакцина пока проходит лабораторный контроль.

Кампания по вакцинации от коронавируса в Украине началась 24 февраля. По данным Минздрава, на 24 марта первую дозу вакцины получили 121,9 тысяч человек (0,2% населения). При этом по плану Минздрава до 1 апреля должны были привить 367 тысяч человек I очереди (медики, задействованные в лечении пациентов с COVID-19), военные в зоне ООС и лица, живущие в интернатах). 22 марта стартовал второй этап вакцинации, предполагающий иммунизацию медиков и украинцев старше 80 лет.

Фото с Pixabay

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