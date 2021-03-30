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Украина

В Закарпатье продлили транспортные ограничения, Полтава ужесточает карантин

22:34 30 марта 2021
Карантин

В Закарпатье региональная комиссия по вопросам ТЭБ и ЧС продлила до 5 апреля ограничение регулярных и нерегулярных пассажирских перевозок на территории региона автомобильным и железнодорожным транспортом, которое было введено с 23 марта. Об этом областная администрация сообщила в Facebook.

А в Полтавской области ужесточили карантинные ограничения, уже действующие в «оранжевой» пандемической зоне. Так, 00:00 3 апреля на территории Полтавской, Горишнеплавновской, Миргородской, Лубенской и Гадячской городских территориальных общин вводится запрет на:

  • прием посетителей субъектами хозяйствования, которые осуществляют деятельность в сфере общественного питания (баров, ресторанов, кафе и т. п.), кроме деятельности по оказанию услуг общественного питания с осуществлением адресной доставки заказов и заказов на вынос;
  • работу ТРЦ, других учреждений развлекательной деятельности, общественного питания и мест для питания в отелях с 23:00 до 6:00, кроме предоставления услуг по питанию в гостиничном номере по заказу клиентов;
  • деятельность непродовольственных рынков;
  • посещение учебных заведений соискателями образования. Исключение составят студенты медвузов 6 курса, воспитанники детсадов и ученики начальных классов общеобразовательных учреждений.

Соответствующие ограничения будут действовать до 17 апреля 2021, или до отдельного решения.

Напомним, ранее решение о продлении карантина до 12 апреля принял власти Львова. Школы продолжат работу в дистанционном режиме, а детские садики — в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.

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