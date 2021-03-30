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Украина

Рада назначила дату выборов мэра Харькова

20:04 30 марта 2021
Выборы

Верховная Рада приняла постановление, которым назначила выборы городского головы Харькова на 31 октября 2021 года. Об этом сообщает Telegram-канал Инсайдер UA.

«За» постановление Верховной Рады о назначении досрочных выборов мэра Харькова на 31 октября 2021 года проголосовали 249 нардепов.

Напомним, депутаты Харьковского городского совета заявили, что вопрос переименования проспекта Петра Григоренко на проспект Маршала Жукова противоречит закону, является политическим и связан с предстоящими выборами мэра.

Ранее сообщалось, что суд Полтавы возобновил дело против покойного бывшего городского головы Харькова Геннадия Кернеса и его охранников, которое было закрыто. При этом открыла производство в отношении председателя Харьковского теризбиркома Ольги Мозговой, которая объявила Кернеса избранным мэром без повторного принесения им присяги.

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