Дело о «ЧВК Семенченко»: Шевченко выпустили под залог в 5 миллионов гривен

Один из фигурантов дела о создании частной военной компании в Украине, более известный как «внештатный агент НАБУ» Евгений Шевченко внес залог в 5 млн гривен и вышел на свободу.

Средства в сумме 300 тысяч гривен были внесены утром 30 марта. Их собрала супруга Шевченко, заявил адвокат Тарас Беспалый.

ZN.UA утверждает также, что у Службы безопасности Украины (СБУ) якобы нет претензий к Шевченко по теме ЧВК, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину.

Напомним, накануне бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, арестованного на два месяца по делу частной военной компании, госпитализировали.

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