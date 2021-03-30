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Украина

Дело о «ЧВК Семенченко»: Шевченко выпустили под залог в 5 миллионов гривен

19:58 30 марта 2021
Евгений Шевченко

Один из фигурантов дела о создании частной военной компании в Украине, более известный как «внештатный агент НАБУ» Евгений Шевченко внес залог в 5 млн гривен и вышел на свободу.

Средства в сумме 300 тысяч гривен были внесены утром 30 марта. Их собрала супруга Шевченко, заявил адвокат Тарас Беспалый.

ZN.UA утверждает также, что у Службы безопасности Украины (СБУ) якобы нет претензий к Шевченко по теме ЧВК, основная часть обвинения касается контрабанды российских вооружений и запчастей в Украину.

Напомним, накануне бывшего депутата Верховной рады Семена Семенченко, арестованного на два месяца по делу частной военной компании, госпитализировали.

Читайте также интервью Евгения Шевченко «ФАКТАМ» «Экс-агент НАБУ Евгений Шевченко: «Обвинение меня в организации ЧВК — это месть Офиса президента за «вагнергейт»

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