Рада многократно повысила штрафы за ложный вызов экстренных служб: что грозит «шутникам»

Верховная Рада 300 голосами поддержала увеличение штрафов за неправдивый вызов экстренных служб — спасателей, полиции и «скорой помощи» до 50−200 необлагаемых налогом минимумов доходов граждан (в настоящее время это 850−3400 гривен). Об этом сообщает сайт Рады.

Кроме того, Рада увеличила размер штрафа для физических лиц-предпринимателей и должностных лиц за нарушение пожарной и техногенной безопасности с 0,5−7 необлагаемых минимумов (8,5−119 гривен) до 100−200 необлагаемых минимумов (1700−3400 гривен), а за повторное нарушение — до 3400−5100 гривен.

Парламент также поддержал введение штрафов от 100 необлагаемых минимумов доходов граждан (1,7 тысяч гривен) за создание препятствий в ходе проверок в сфере техногенной и пожарной безопасности. За повторное нарушение в течение года вводится штраф от 3,4−5,1 тысяч гривен. Также полицейским предоставлено право проводить административное задержание, если нарушители не дают возможности составить протокол.

Справочно: в настоящее время штраф за ложный вызов экстренных служб составляет 51−119 гривен (3−7 необлагаемых минимумов доходов граждан).

Напомним, на внеочередном заседании 30 марта Рада ввела ответственность за уклонение от призыва на службу во время мобилизации, и в особый период — резервистов будут карать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.



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