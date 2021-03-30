Суд в Париже отменил взыскание с России 1,3 миллиарда долларов по «крымскому» иску «Ощадбанка»

Апелляционный суд Парижа 30 марта отменил вынесенное в 2018 году арбитражное решение по иску ПАО «Государственный ощадный банк Украины», в соответствии с которым РФ должна была выплатить украинскому госбанку компенсацию в размере 1,3 млрд долларов США.

Ощадбанк подал иск к России в 2015 году со ссылкой на Соглашение между Россией и Украиной о поощрении и взаимной защите инвестиций. Его требования были мотивированы экспроприацией имущества финучреждения в Крыму после его аннексии.

Тем не менее, как сообщает министерство юстиции РФ, его адвокатам удалось доказать, что инвестиции, а именно крымское отделение Ощадбанка, были созданы до 1 января 1992 г., то есть еще в советский период, в связи с чем они не подпадают под действие Соглашения о поощрении и взаимной защите инвестиций.

В России встретили решение парижской Фемиды с восторгом и теперь надеются, что оно станет прецедентным для других «крымских» исков Украины.

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