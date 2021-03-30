Россияне в ТКГ ждут, когда у нас сдадут нервы, — Гармаш

Во вторник, 30 марта, прошли шестичасовые переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу. О подробностях рассказал в своем Facebook участник украинской делегации Сергей Гармаш.

«Главный итог — переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы, и мы первые вышли из переговоров. Никогда!» — написал Гармаш.

Он отметил, что в двухсторонних консультациях и в неофициальном совещании участвовали так называемые «представители ОРДЛО», у которых есть паспорта РФ.

«То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно — кем) из ОРДЛО российских граждан…» — подчеркнул Гармаш.

Напомним, Гармаш сообщил об экстренной госпитализации «выдающейся дипломатки «ДНР».

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