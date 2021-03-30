27.74 / 27.93 32.53 / 32.89
Киев: +13
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Россияне в ТКГ ждут, когда у нас сдадут нервы, — Гармаш

17:45 30 марта 2021
Леонид Кравчук и Сергей Гармаш

Во вторник, 30 марта, прошли шестичасовые переговоры Трехсторонней контактной группы по Донбассу. О подробностях рассказал в своем Facebook участник украинской делегации Сергей Гармаш.

«Главный итог — переговорный процесс не сорван. Хотя на сегодняшний день у меня есть уже четкая уверенность, что все усилия российской стороны направлены не на мирное урегулирование конфликта, а на создание условий, когда у нас сдали бы нервы, и мы первые вышли из переговоров. Никогда!» — написал Гармаш.

Он отметил, что в двухсторонних консультациях и в неофициальном совещании участвовали так называемые «представители ОРДЛО», у которых есть паспорта РФ.

«То есть, ОБСЕ самовольно, в нарушение Минских соглашений, нарушило трёхсторонний формат переговоров, наделив статусом делегаций/сторон переговоров приглашённых (кстати, до сегодняшнего дня непонятно — кем) из ОРДЛО российских граждан…» — подчеркнул Гармаш.

Напомним, Гармаш сообщил об экстренной госпитализации «выдающейся дипломатки «ДНР».

90

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Анна Седокова

Седокова разозлила подписчиков своей «пятой точкой»

Спецоперация

Чемпион мира сколотил банду, грабившую валютчиков в Западной Украине

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер