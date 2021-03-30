Рада окончательно уравняла в правах цифровой и бумажный паспорт гражданина Украины

Верховная Рада на внеочередном заседании одобрила закон, которым окончательно легализовала использование цифровых паспортов в Украине. «За» проголосовали 302 депутата, сообщает пресс-служба парламента.

Документ вступит в силу с 23 августа 2021 года.

Законом в том числе санкционировано отображение в электронной форме информации, содержащейся в паспорте гражданина в форме карточки, в паспорте гражданина Украины для выезда за границу, а также в других документах, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

До 23 августа использование е-паспортов будет осуществляться в рамках реализации экспериментального проекта Кабинета Министров.

Напомним, в июле 2020 года в аэропорту «Борисполь» установили первое устройство для считывания информации с е-паспорта. Тем самым стали возможными путешествия без традиционного документа.

Фото thedigital.gov.ua

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