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Украина

Рада сделала шаг к налоговой амнистии

16:37 30 марта 2021
Верховная Рада

245 народных депутатов Украины поддержали за основу проект закона «О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно стимулирования детенизации доходов и повышения налоговой культуры граждан путем введения добровольного декларирования физическими лицами принадлежащих им активов и уплаты единовременного сбора в бюджет»

Как сообщает Информационное управление Аппарата Верховной Рады, речь идет об активах, находящихся как на территории Украины, так и за рубежом, если «такие активы были получены за счет доходов, подлежащих в момент их получения налогообложению в Украине и с которых не были уплачены налоги и сборы», и которые не были задекларированы.

Законопроект предлагает облагать незадекларированные ранее доходы по ставкам 2,5, 5 и 9 процентов — в зависимости от вида актива и выбранного способа исполнения налоговой обязанности. И 18 процентов — в случае установления нарушения декларантом некоторых требований по условиям размещения валютных ценностей в банках или отсутствия нужных документов.

Эксклюзивный материал о том, кто сможет легализовать свои теневые капиталы в Украине, читайте на сайте «ФАКТОВ».

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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