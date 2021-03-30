«Целая банда»: стал известен мотив вооруженного нападения на украинских подростков в Австрии

В ходе расследования вооруженного нападения на подростков-украинцев, которое произошло в австрийском городе Граце, полиция установила одного из злоумышленников и выдала ордер на его арест. Об этом сообщает Радио Свобода.

«Уже есть ордер на арест одного из нападавших. Объявлен в розыск. Это реально целая банда, которая заманивает молодых людей и грабит», — сказал посол Украины в Австрии Александр Щерба.

По его словам, австрийская полиция дала пострадавшим координаты посольства Украины, но они пока не обращались за помощью. Жизнь раненого подростка, по данным правоохранителей, находится вне опасности.

Полиция считает, что мотивом нападения было ограбление — для этого злоумышленники заманили своих жертв в подземный переход, где напали на них.

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