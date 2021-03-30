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Украина

Рада ужесточила наказание уклонистам и упростила призыв резервистов в армию

15:14 30 марта 2021
Призывники

Рада на внеочередном заседании 30 марта приняла во втором чтении закон о создании территориальных центров комплектации и соцподдержки, предусматривающий призыв резервистов без объявления мобилизации. Документ поддержали 256 депутатов, сообщает пресс-служба парламента.

Вводится новый вид воинской службы — служба по призыву из числа резервистов в особый период. Он предполагает призыв оперативного резерва из уже отслуживших и имеющих боевой опыт граждан Украины. При этом объявление мобилизации не происходит, и Рада не утверждает ее. В комментарии Лига.Нет глава комитета Рады по нацбезопасности, нардеп из Слуги народа Александр Завитневич пояснил, что таким образом в случае обострения ситуации на фронте или нарушения границ государства будет возможно привлечь имеющийся резерв в течение суток.

Также законом вносятся изменения в Уголовный кодекс с целью установления ответственности за уклонение от призыва на службу во время мобилизации, и в особый период — резервистов будут карать лишением свободы на срок от 3 до 5 лет.

Предусмотрен штраф и за нарушение призывниками, военнообязанными и резервистами правил воинского учета — от 30 до 50 необлагаемых аналогом минимумов доходов граждан.

Напомним, в четверг, 25 марта, президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО «О Стратегии военной безопасности Украины». Документ в т. ч.предусматривает предусматривает отказ от срочной службы и переход армии на контракт.

Фото mil.gov.ua/

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