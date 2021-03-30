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Украина

Рада потребовала от России немедленно прекратить боевые действия на Донбассе

15:00 30 марта 2021
Рада

Верховная Рада приняла постановление, в котором требует от РФ немедленно прекратить боевые действия на Донбассе и соблюдать режим прекращения огня. Об этом сообщает Интерфакс-Украина.

Заявление, которое было сделано в связи с эскалацией российско-украинского вооруженного конфликта, поддержали 308 нардепов.

В документе говорится, что Верховная Рада «требует от Российской Федерации немедленно прекратить боевые действия и неуклонно соблюдать режим прекращения огня, полностью выполнить свои международные обязательства и вывести из Украины свою армию, наемников, вооруженные формирования, которые она возглавляет, обеспечивает и финансирует».

Парламентарии призвали другие государства «осудить агрессивную политику Российской Федерации в отношении Украины» и продолжить политическое и экономическое давление на РФ.

«Сегодняшние действия России фактически направлены на разрушение всех усилий по прекращению конфликта и мирного реинтеграции оккупированных украинских территорий», — говорится в заявлении.

Выражается также обеспокоенность совместными белорусско-российскими военными учениями «Запад-2021», которые планируются в сентябре в Беларуси, в том числе возле границы с Украиной.

Ранее главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил, что военные готовы отбить у врага ОРДЛО.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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