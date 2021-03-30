Зеленский распорядился достойно отметить 25-летие Конституции Украины

28 июня 2021 года исполнится 25 лет украинской Конституции. Чтобы отметить важную дату, будет запущена социальная реклама, организованы конкурсы научных работ, а также конференции, круглые столы и другие образовательные и культурные акции. Об этом говорится в президентском указе по случаю праздника.

Учитывая эпидемическую ситуацию в Украине, массовых уличных акций в День Конституции не предполагается. Согласно указу президента, 28 июня в Киеве будут возложены цветы к памятнику Пилипу Орлику, автору первой украинской Конституции. В остальных городах почтут и других деятелей, имеющих отношение к конституционному творчеству и государственному строительству.

Среди студентов и молодых ученых будет проведен конкурс на лучшую научную работу по развитию конституционно-правового регулирования. Национальный банк выпустит в обращение памятную монету. В посольствах Украины по всему миру пройдут торжества при участии международных организаций и украинской диаспоры.

Фото mfa.gov.ua



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