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Украина

Киевские маршрутчики решили отложить повышение цен на проезд

14:29 30 марта 2021
Маршрутка

Маршрутчики Киева и области отсрочили на несколько дней увеличение стоимости проезда в транспорте.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», подрожание (с 8 до 10 гривен. — Авт.) отложили предварительно до субботы, 3 апреля.

Глава Ассоциации перевозчиков Киева и Киевской области Игорь Моисеенко заявил о запланированной рабочей встрече со столичными властями для «выработки ряда действенных антикризисных мер, которые позволят не допустить банкротство перевозчиков или ухудшение качества обслуживания пассажиров».

Он напомнил, что разрешение со стороны КГГА перевозить пассажиров в количестве 50% от общей вместимости (а не от количества кресел. — Авт.) позволило улучшить провозную способность транспорта общего пользования, однако незначительно повлияло на убыточность рейсов маршруток.

Ранее Игорь Моисеенко сетовал, что затраты на перевозки в данных условиях не окупаются.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ».

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