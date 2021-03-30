МВФ выдвинул условия для Украины

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине следует решить ряд проблемных вопросов. Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Представитель Фонда уточнил, что Украине необходимо выполнить как условия и обязательства, определенные в программе stand by, так и решить проблемы, препятствующие достижениям прошлых программ.

Йоста Люнгман заявил о важности сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от внешнего давления. Необходимы также четкий план сокращения фискального дефицита и отказ от контроля над ценами на газ. Должен соблюдаться принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

«На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения пересмотра (программы stand by. — Ред.). Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов», — сказал он.

Напомним одни из нардепов предложил обозначить «красные линии» в переговорах правительства с МВФ.

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter