27.77 / 27.95 32.57 / 32.92
Киев: +11
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

МВФ выдвинул условия для Украины

14:23 30 марта 2021
МВФ

Для продолжения сотрудничества с Международным валютным фондом Украине следует решить ряд проблемных вопросов. Об этом глава представительства МВФ в Украине Йоста Люнгман заявил в интервью Интерфакс-Украина.

Представитель Фонда уточнил, что Украине необходимо выполнить как условия и обязательства, определенные в программе stand by, так и решить проблемы, препятствующие достижениям прошлых программ.

Йоста Люнгман заявил о важности сохранения проведенных Нацбанком реформ и прогресс в укреплении НБУ с защитой его от внешнего давления. Необходимы также четкий план сокращения фискального дефицита и отказ от контроля над ценами на газ. Должен соблюдаться принципа добропорядочности антикоррупционных органов и судебной системы.

«На этом этапе невозможно сделать любые предсказания относительно времени завершения пересмотра (программы stand by. — Ред.). Это зависит от того, насколько быстро будет достигнут прогресс в решении вопросов», — сказал он.

Напомним одни из нардепов предложил обозначить «красные линии» в переговорах правительства с МВФ.

349

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

Алла Пугачева

Мама в восторге: Лиза Галкина спародировала инстаграм-звезд

Сергей Гармаш

Сергей Гармаш сообщил об экстренной госпитализации Майи Пироговой из ТКГ

Игорь Гофман

«Киборг» Игорь Гофман с женой умерли из-за ковида

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер