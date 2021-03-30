Тупицкий подал иск на Зеленского в Верховный Суд

Отстраненный глава Конституционного суда Украины Александр Тупицкий выполнил свою угрозу и подал в суд на президента. Тупицкий уверен, что выиграет дело против Владимира Зеленского и прекратит такие юридические фортели, как увольнение путем отмены указа о назначении.

29 марта Верховный суд принял иск Тупицкого. В тот же день иск подал еще один отстраненный указом Зеленского судья КСУ Александр Касминин. Его дело также будет рассмотрено.

Напомним, ранее Тупицкий обвинил президентских юристов в некомпетентности и подробно объяснил, почему отмена семилетней давности указа о назначении не означает увольнения. «Считаю, что президента в правовом смысле неправильно консультируют», — заявил Тупицкий.

Отстраненный судья настаивает, что уволить его можно только на специальном заседании судей КСУ. Такая встреча назначена на 12 апреля.

Фото ConstitutionalCourtofUkraine/Facebook

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