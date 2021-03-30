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Украина

Сергей Гармаш сообщил об экстренной госпитализации Майи Пироговой из ТКГ

14:05 30 марта 2021
Сергей Гармаш

Журналист Сергей Гармаш, участвующий в составе украинской делегации в переговорах в рамках Трехсторонней контактной группы, сообщил об экстренной госпитализации «выдающейся дипломатки «ДНР».

«Народ Донбасса» застыл в тревожном ожидании. Выдающаяся дипломатка, лицо «ДНР» на международной арене Майя Пирогова экстренно госпитализирована. Заседание рабочей группы ТКГ по политическим вопросам состоялось без нее. Правда, длилось всего полчаса, но главное, что дипломатический процесс продолжается…" — пишет Сергей Гармаш на своей страничке в соцсетях.

О представительнице оккупационной администрации известно, что в Украине она была заочно приговорена к 10 годам заключения. Суд признал ее виновной в совершении преступления, предусмотренного статьей «Создание террористической группы или террористической организации».

Пирогова присоединилась к коллаборантам еще в 2014 году. Со временем заняла «видный пост» в «Министерства информации ДНР».

Ранее Сергей Гармаш рассказывал, как украинская делегация в соответствии с Минскими соглашениями попросила ОБСЕ удалить из группы приглашенную из Донецка российской стороной «экспертку» Майю Пирогову.

Фото Сергея Гармаша из социальных сетей.

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