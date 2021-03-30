«Киборг» Игорь Гофман с женой умерли из-за ковида

С разницей в один день умели супруги Гофман — «киборг» Игорь Гофман, воевавший в ДАПе, и его жена, попавшая в больницу с коронавирусом.

У ветерана, который долгое время боролся с тяжелым онкологическим заболеванием, также был подтвержден ковид. Об этом сообщили его побратимы из 93-й бригады «Холодний Яр».

«Пулеметчик 93-й ОМБр Игорь Гофман до войны был частным предпринимателем, работал в строительной сфере. После событий в Иловайске в августе 2014 года ушел на войну добровольцем. Участвовал в боях за Донецкий аэропорт — защищал старый терминал, диспетчерскую башню, здание пожарной части», — отмечается в сообщении.

«Его больше нет. Вечером будет публикация на его странице. Исходя из его последнего желания, и обстоятельств, прощания не будет. Помните его таким каким он был. Большая просьба, мама в больнице, в очень тяжелом состоянии, ей еще не сказали, скажем, когда состояние стабилизируется, поэтому соболезнования позже», — писала дочь Игоря Гофмана Вера.

Вскоре появилось и другое сообщение: «Все, мой мозг уже отказывается просто верить в происходящее. Мама ушла за папой, сегодня не стало и ее. Спасибо всем за поддержку моральную и не только. Коронавирус, теперь верим…»

Ранее сообщалось о смерти одессита Владимира Малофеева — участника Революции достоинства и боевых действий на Донбассе, волонтера и общественного деятеля. У мужчины, получившего ранение под Дебальцево, выявили тяжелое заболевание.

Фото со странички 93-й ОМБр в соцсетях.

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