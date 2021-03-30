Хомчак рассказал о готовности Зеленского отдать приказ силой отбить ОРДЛО

Главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак в интервью Алесе Бацман заявил, что у президента Украины Владимира Зеленского не будет проблем с принятием решения о силовом освобождении временно оккупированных частей Луганской и Донецкой областей.

«Если вы спросите меня, готовы ли мы сегодня или завтра… Мы готовы, поскольку страна находится в опасности. Военные готовы морально… Сегодня вопрос не в команде верховного (главнокомандующего). Я вам гарантирую — у верховного главнокомандующего проблем дать команду или принять решения нет. Просто надо просчитывать все последствия, силы и возможности, резервы, готовность сегодня государства к этому и последствия. Если мы сегодня идем наступать, то понимаем, что такое Донецк. Это — многомиллионный город. И если мы идем только наступать, то есть много рисков, что погибнет очень много местного населения, гражданского… Это же украинцы, это люди… Международное гуманитарное право что скажет?» — отметил он.

По словам Руслана Хомчака, также нужно понимать, кто может встать перед украинскими войсками. Он напомнил, как семь лет назад в боевые действия вмешалась Россия, увидев, что украинские военные уверенно берут в кольцо Донецк. Тогда на территорию Украины были заведены российские подразделения.

Ранее главнокомандующий ВСУ заявлял, что Генштаб Вооруженных сил Украины не видит на фронте факторов, свидетельствующих о подготовке России к масштабному наступлению, однако угроза эскалации никуда не делась.

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