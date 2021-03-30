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Украина

Львов продлил усиленный карантин

13:00 30 марта 2021
Больница

Во Львове, где местные власти вводили карантин до 28 марта, принято решение о его продлении до 12 апреля.

Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовой, ссылаясь на решение местной комиссии по чрезвычайным ситуациям.

В областном центре, где резко увеличилось количество больных ковидом и число госпитализаций, транспорт переходит на работу в режим спецперевозок, а бесплатный проезд всех льготных категорий приостановлен.

Школы продолжают работу в дистанционном режиме, а детские садики — в режиме дежурных групп для детей, родители которых работают.

Магазины непродовольственной группы и строительных товаров работают только на вынос и по предварительному заказу; непродовольственные рынки, а также смешанные рынки (продовольственной и непродовольственной группы товаров), распорядились закрыть.

Запрещены все массовые мероприятия и открытие летних площадок, все заведения общественного питания работают лишь на вынос и адресную доставку.

Тем временем в «краснозонной» Ивано-Франковской области ограничения постепенно снимаются. Так, с 29 марта открыли детские сады, а с 5 апреля, если эпидситуация улучшится, возобновятся занятия для школьников младших классов (с первого по четвертый). В то же время горнолыжный «Буковель» работу пока не возобновит.

Фото со странички Андрея Садового в социальных сетях.

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