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Украина

100-летняя украинка вылечилась от ковида в Черновцах

12:07 30 марта 2021
100-летняя женщина победила ковид

100-летняя жительница Черновцов, в тяжелом состоянии попавшая в больницу с коронавирусной инфекцией, выздоровела и выписалась домой.

Как сообщает «АСС», Мария Тихиновна попала в городскую больницу № 1 с пневмонией и сопутствующими болезнями.

«Она сначала лечилась дома начала. Когда стало хуже, то ее отправили к нам… Две недели мы все переживали. Они поступила в состоянии средней тяжести, с 30-процентным поражением легких. Потом стало хуже. Несколько дней находилась на кислородной дотации. А дальше состояние улучшилось, и довольно быстро ее организм справился с болезнью», — рассказала изданию старший врач медучреждения Елена Крапивина.

Отмечается, что УЗИ легких возрастной пациентки показала положительную динамику на выздоровление. Интересен тот факт, что Мария Тихоновна некогда сама работала в этой больнице медсестрой, и что она впервые попала в больницу в качестве пациентки.

Ранее врач одного из диагностических медицинских центров Львова Тарас Жиравецкий спрогнозировал, что «третья волна» пандемии коронавируса в Украине может пойти на спад ориентировочно через месяц.

Фото с сайта https://acc.cv.ua.

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