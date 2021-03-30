Зеленский присоединился к международной инициативе по преодолению пандемии

Президент Украины Владимир Зеленский подписал коммюнике, касающееся Международного договора о пандемии.

В документе, который размещен на сайте Офиса президента, отмечается, что подписанты выступают за обеспечение общего равноправного доступа государств к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с коронавирусом и будущими пандемиями.

«Именно с этой целью была основана международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержки систем здравоохранения во всем мире. ACT-A уже достигла результатов во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддержит принцип «здоровье для всех».

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал разработать систему «паспортов вакцинации»

Фото с сайта Офиса президента.

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