27.79 / 27.98 32.64 / 32.98
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Зеленский присоединился к международной инициативе по преодолению пандемии

10:24 30 марта 2021
Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский подписал коммюнике, касающееся Международного договора о пандемии.

В документе, который размещен на сайте Офиса президента, отмечается, что подписанты выступают за обеспечение общего равноправного доступа государств к безопасным, эффективным и недорогим вакцинам, лекарствам и средствам диагностики для борьбы с коронавирусом и будущими пандемиями.

«Именно с этой целью была основана международная программа Access to COVID-19 Tools Accelerator (ACT-A) для содействия равному доступу к тестам, лечению и вакцинам и поддержки систем здравоохранения во всем мире. ACT-A уже достигла результатов во многих аспектах, но равного доступа достичь пока не удалось. Мы можем сделать больше для обеспечения глобального доступа», — говорится в коммюнике.

Отмечается, что договор будет основан на Уставе Всемирной организации здравоохранения и с привлечением ключевых организаций в этой сфере, поддержит принцип «здоровье для всех».

Напомним, что ранее Владимир Зеленский потребовал разработать систему «паспортов вакцинации»

Фото с сайта Офиса президента.

83

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Остапчук

В семье Владимира Остапчука случилось горе

антонина паперная

Врут: осевшая в России дочь Ольги Сумской пожаловалась на росТВ

Александр Серый

Продюсер Александр Серый умер из-за ковида

Судейский молоток

Суд снял арест с дома сожительницы Януковича Полежай

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер