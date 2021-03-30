Второй украинец прошел полную вакцинацию от ковида

В Украине 29 марта еще один человек завершил цикл вакцинации против коронавируса, получив вторую дозу вакцины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Несмотря на то, что вакцинация проводится уже месяц, положенные две дозы пока получили только двое людей. Первой была врач, приехавшая из Мальдивской республики. На Мальдивах медработник получила первую дозу AstraZeneca, а в Украине 16 марта женщине поставили вторую дозу Covishield.

В целом темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пока что провакцинированы 212 898 человек, за последние сутки — 14 433 лица, тогда как планировалось на первом и втором этапе иммунизировать не менее трех миллионов жителей.

Временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины увеличен до 12 недель. В Минздраве обещают, что в ближайшее время на вакцину смогут рассчитывать социальные работники.

Кроме индийской вакцины в Украину недавно приехала еще и китайская CoronaVac/SinoVac. Два препарата — SinoVac и CoviShield — не являются взаимозаменяемыми, это вакцины принципиально разного типа. Министр здравоохранения подчеркнул, что повторную вакцинацию (вторую дозу) необходимо делать той же вакциной, что и в первый раз.

Фото Pixabay.com

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