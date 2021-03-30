27.80 / 27.99 32.66 / 33.00
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Второй украинец прошел полную вакцинацию от ковида

10:12 30 марта 2021
вакцина

В Украине 29 марта еще один человек завершил цикл вакцинации против коронавируса, получив вторую дозу вакцины. Об этом сообщило Министерство здравоохранения.

Несмотря на то, что вакцинация проводится уже месяц, положенные две дозы пока получили только двое людей. Первой была врач, приехавшая из Мальдивской республики. На Мальдивах медработник получила первую дозу AstraZeneca, а в Украине 16 марта женщине поставили вторую дозу Covishield.

В целом темпы вакцинации оставляют желать лучшего. Пока что провакцинированы 212 898 человек, за последние сутки — 14 433 лица, тогда как планировалось на первом и втором этапе иммунизировать не менее трех миллионов жителей.

Временной промежуток между введением первой и второй дозы вакцины увеличен до 12 недель. В Минздраве обещают, что в ближайшее время на вакцину смогут рассчитывать социальные работники.

Кроме индийской вакцины в Украину недавно приехала еще и китайская CoronaVac/SinoVac. Два препарата — SinoVac и CoviShield — не являются взаимозаменяемыми, это вакцины принципиально разного типа. Министр здравоохранения подчеркнул, что повторную вакцинацию (вторую дозу) необходимо делать той же вакциной, что и в первый раз.

Фото Pixabay.com

16

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Джо Байден

Травму российской ведущей сочли мгновенной кармой за сюжет о споткнувшемся Байдене

Александр Серый

Продюсер Александр Серый умер из-за ковида

маша и елена кравец

Дочь Елены Кравец «слила» в сеть фото молодой матери

Коронавирус

Главному эпидемиологу США стало по-настоящему страшно

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер