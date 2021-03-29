27.82 / 28.01 32.71 / 33.05
Киев: +10
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Украина

Въезжающих в Польшу украинцев будут отправлять на карантин, несмотря на отрицательный тест

21:23 29 марта 2021
польша варшава

Со вторника, 30 марта, Польша изменит правила въезда для украинцев. Граждан тех стран, что не входят в Шенгенскую зону, в том числе и украинцев в обязательном порядке будут отправлять на 10-дневный карантин. Привезенный путешественниками отрицательный тест на ковид пограничники не будут принимать во внимание. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Единственный выход для украинцев, желающих избежать карантина, это сделать ПЦР-тест или антиген-тест на территории Польши и дождаться негативного результата.

Официальный представитель польского правительства Пйотр Мюллер рассказал, что исключения из новых правил будут, но они касаются прибывающих из Чехии и Словакии. Речь идет о водителях-дальнобойщиках, а также о европейских студентах, приезжающих на учебу в Польшу. Об этом сообщает TVN24.

В перспективе Польша обещает освободить от прохождения карантина тех, кто был привит вакциной, разрешенной в Евросоюзе, и получил соответствующий сертификат.

Напомним, цифровой сертификат для поездок в ЕС обещают ввести уже в июне. «ФАКТЫ» узнали, какую информацию будут вносить в документ и кто сможет его получить.

Фото pixabay.com

126

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Александр Поветкин&nbsp;— Диллиан Уайт

Поветкин — Уайт 2: видео сокрушительного нокаута в чемпионском бою-реванше

разбойное нападение в Одессе

Вооруженый налет в Одессе: неизвестные похитили почти миллион

польша варшава

Въезжающих в Польшу украинцев будут отправлять на карантин, несмотря на отрицательный тест

На месте ДТП

Под Киевом в ДТП с участием катафалка, перевозившего покойника, погибли люди

Следующий материал
Читайте также
 
Карта портала

© 1997—2021 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер