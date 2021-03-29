Въезжающих в Польшу украинцев будут отправлять на карантин, несмотря на отрицательный тест

Со вторника, 30 марта, Польша изменит правила въезда для украинцев. Граждан тех стран, что не входят в Шенгенскую зону, в том числе и украинцев в обязательном порядке будут отправлять на 10-дневный карантин. Привезенный путешественниками отрицательный тест на ковид пограничники не будут принимать во внимание. Об этом сообщает посольство Украины в Польше.

Единственный выход для украинцев, желающих избежать карантина, это сделать ПЦР-тест или антиген-тест на территории Польши и дождаться негативного результата.

Официальный представитель польского правительства Пйотр Мюллер рассказал, что исключения из новых правил будут, но они касаются прибывающих из Чехии и Словакии. Речь идет о водителях-дальнобойщиках, а также о европейских студентах, приезжающих на учебу в Польшу. Об этом сообщает TVN24.

В перспективе Польша обещает освободить от прохождения карантина тех, кто был привит вакциной, разрешенной в Евросоюзе, и получил соответствующий сертификат.

Напомним, цифровой сертификат для поездок в ЕС обещают ввести уже в июне. «ФАКТЫ» узнали, какую информацию будут вносить в документ и кто сможет его получить.

Фото pixabay.com



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