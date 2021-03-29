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Украина

Тупицкий возмутился, что его оставили без охраны до вступления в силу указа Зеленского

19:59 29 марта 2021
тупицкий

Александр Тупицкий, смещенный с должности главы Конституционного суда, жалуется, что остался без охраны. Как сообщил Тупицкий в интервью Liga.net, охранников сократили, даже не дожидаясь публикации президентского указа. При этом в законе четко указано, что еще год после увольнения судья КСУ должен находиться под охраной.

Тупицкий намерен пожаловаться в Верховный суд и уверен, что коллеги-судьи встанут на его сторону. Кроме того, Тупицкий продолжает считать себя судьей Конституционного суда, а решение Зеленского называет противоправным и незаконным.

По словам Тупицкого, увольнять его должен был не Зеленский, а Конституционный суд и не через «указ об отмене указа», а решением специального пленарного заседания. Такое заседание уже созвано и состоится 12 апреля.

Судья уверен, что у Зеленского некомпетентные юридические советники, и именно из-за этого появляются странные указы. «В указе президента не идет речь об увольнении, а только об отмене указа, которым мы были назначены. Но это еще не значит, что принято решение об увольнении… Считаю, что президента в правовом смысле неправильно консультируют», — объяснил Тупицкий.

Напомним, президент Владимир Зеленский, чтобы выполнить свое обещание избавиться от Тупицкого в КСУ решил не увольнять судью, а отменить указ о его назначении.

Фото ConstitutionalCourtofUkraine/Facebook

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