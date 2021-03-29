Экс-главу «ПриватБанка» объявили в розыск

Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) объявило в розыск экс-председателя правления «ПриватБанка» Александра Дубилета в связи с подозрением в причастности к растрате 8 млрд грн. Об этом сообщает «Укринформ».

«Детектив вынес постановление об объявлении Александра Дубилета в розыск», — заявил и.о. руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Максим Грищук.

Ранее генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова подписала подозрения в растрате 8 млрд гривен бывшим топ-чиновникам «ПриватБанка» — Дубилету, его заместителю и руководителю межбанковских операций.

Следствие считает, что в декабре 2016 года председатель правления «ПриватБанка» в последний день перед признанием учреждения неплатежеспособным обратился в один из европейских банков с просьбой погасить задолженность двух крупных аграрных предприятий. Для этого должны были использоваться средств «ПриватБанка», хранившиеся на корреспондентском счете в этом банке одной из стран ЕС.

По мнению детективов НАБУ, в ходе этой операции чиновники «ПриватБанка» подделали документы и затем попытались скрыть преступление.

Ранее сообщалось, что правоохранители интересуются возможными связями с «делом ПриватБанка» замглавы НБУ Екатерины Рожковой.

164

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter