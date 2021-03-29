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Украина

Завтра войны с Россией не будет, но угроза существует, — Хомчак

18:34 29 марта 2021
хомчак

Генеральный штаб ВСУ не видит на фронте факторов, свидетельствующих о подготовке России к масштабному наступлению. Но угроза эскалации никуда не делась — Россия не отказалась от своих планов. Об этом главнокомандующий ВСУ Руслан Хомчак заявил в интервью «Гордон».

«На востоке восьмой год продолжается агрессия Российской Федерации, и угроза открытого нападения никуда не девалась, начиная с 2014 года. Есть ли непосредственно угроза, что завтра утром мы проснемся — и там будет война? Сегодня Генеральный штаб оценивает обстановку так, что завтра ее не будет… Мы сегодня не видим факторов… Но, конечно, угроза существует», — объяснил Хомчак.

Главнокомандующий ВСУ признал, что обстрелов на фронте стало больше в октябре 2020 года, а с декабря наблюдается новый виток эскалации на Донбассе. Хомчак связывает обострения с проводимыми встречами трехсторонней контактной группы по Донбассу и заседаниями в рамках «Нормандской четверки».

«Россия руками тех подразделений, которые находятся на линии соприкосновения на неподконтрольной территории, манипулирует этими процессом… Это не так: она стреляет — значит, завтра пойдет в наступление», — уточнил главнокомандующий ВСУ.

Напомним, на фронте в последние дни участились обстрелы. 26 марта погибли четверо украинских военных и были ранены еще двое бойцов.

Фото GeneralStaff.ua/facebook

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