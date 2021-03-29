По делу о частной военной компании экс-нардепа Семена Семенченко проходит соратник бывшего депутата и экс-командир батальона «Донбасс» Анатолий Виногродский (позывной Гал). Об этом сообщает РБК-Украина.

Соратники Семенченко и Виногродского собираются под Печерским судом Киева, где вечером 29 марта должны выбрать меру пресечения для Гала. Виногродскому инкриминируют организацию тренировок для участников незаконной ЧВК.

26 марта Семенченко был арестован на два месяца без права залога. Экс-комбат и бывший депутат пожаловался на состояние здоровья и отправлен не в СИЗО, а в больницу.

Напомним, в СБУ заявили, что незаконная ЧВК объединяла более 150 человек, а организаторами были экс-депутат Семен Семенченко и внештатный агент НАБУ Евгений Шевченко. В состав ЧВК вербовались бывшие военные и правоохранители с опытом участия в боевых действиях.

Фото Анатолий Виногродский/Facebook



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