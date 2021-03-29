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Украина

Стало известно, за что в России на 12 лет посадили украинского футболиста

16:30 29 марта 2021
василий василенко

В России отправляют на 12 лет в колонию бывшего украинского футболиста Василия Василенко. Экс-игрока клубов «Таврия» (Новотроицкое), «Торпедо» (Мелитополь) и «Дружба» (Бердянск) объявили виновным в шпионаже в пользу Украины. Российский суд 29 марта не принял апелляцию спортсмена, приговор вступил в силу.

Приговор 53-летнему Василенко был вынесен в декабре 2020 года. Российская ФСБ рассекретила, что экс-футболиста задержали при получении партии комплектующих к зенитному ракетному комплексу «С-300». Запчасти предполагалось передать в «Укроборонпром».

Кроме того, Василенко обвинили в сборе секретных сведений о Вооруженных силах РФ. Закрытые данные также предназначались для украинской стороны.

Василенко арестовали в конце 2019 года. Суд длился около года, экс-футболиста приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Фото wikipedia.org

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Стало известно, за что в России на 12 лет посадили украинского футболиста

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