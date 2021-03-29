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В Прикарпатье ослабляют карантин, но «Буковель» остается заблокированным

16:01 29 марта 2021
буковель

Ивано-Франковская область остается в «красной» карантинной зоне, но ограничения будут постепенно сниматься. С 29 марта открываются детские сады, а с 5 апреля, если эпидситуация улучшится, возобновятся занятия для школьников младших классов (с первого по четвертый). Об этом сообщил глава комитета Рады по здравоохранению Михаил Радуцкий.

Для туристов останется заблокированным село Поляница — ворота на лыжный курорт «Буковель». Полицейские блокпосты на дорогах в Поляницу появились 13 марта. После двух недель в таком режиме было решено, что пока и село, и «Буковель», останутся закрытой зоной, учитывая высокую заболеваемость. Въезд в «Буковель» запрещен с любой целью, за исключением работы на территории туристического комплекса.

На админгранице Ивано-Франковской области полицейские посты уже убраны, транспортные ограничения сняты.

На сегодня в «красной» карантинной зоне остаются 10 областей и Киев. С 29 марта «красной» стала еще и Черниговская область.

Фото Буковель Bukovel/Facebook

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