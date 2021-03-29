Ткаченко счел русские щи стыдным блюдом

Россия продолжает пытаться «присвоить» заслуги украинцев и даже блюдо борщ. Об этом министр культуры и информполитики Александр Ткаченко заявил в своем Telegram-канале.

«Филиал Госагентства „Россотрудничество“ и ее так называемый российский центр науки и культуры под маской культурного и научного сотрудничества занимаются распространением российских нарративов и пропаганды по всему миру», — утверждает Александр Ткаченко.

В качестве примера он привел сделанный «Россотрудничеством» анонс «Международного творческого конкурса современных поэтов «День Шевченко». В нем Тараса Григорьевича называют «российско-украинским поэтом».

«Когда РФ не нравится, что Киев старше Москвы, она в русскоязычной Википедии ставит возраст нашей столицы V-X столетия. Когда РФ стыдно признавать, что без Королева космическая гонка между СССР и США завершилась бы разгромом советской космической программы, они украинца Королева называют чуть ли не русским. Когда чисто русские щи стыдно презентовать иностранцам, они присваивают себе происхождение нашего борща», — добавил министр культуры Украины.

Напомним, Ткаченко не исключает, что слухи об отказе в Европе от вакцины AstraZeneca могут быть связаны с российской информационной кампанией.

Фото из Facebook Александра Ткаченко

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