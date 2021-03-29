Алена Мозговая сообщила о смерти от ковида родителей 12 детей

Под Киевом из-за коронавируса скончались переселенцы из Донбасса Владимир и Диана Родиковы. Без родителей остались 12 детей. Об этом сообщила Алена Мозговая, хорошо знавшая многодетную семью.

Супруги Родиковы, кроме своих пятерых детей, воспитывали еще приемных, но только в феврале 2021 года Диана получила статус матери-героини от Киевской облгосадминистрации. Самому младшему приемному мальчику в семье 9 лет, самому старшему -15.

О себе Диана писала, что любит маленьких деток, животных, море и красивую природу.

Владимир Родиков скончался 20 марта в возрасте 44 лет. Диана в тяжелом состоянии находилась в реанимации больницы Василькова и умерла утром 29 марта.

Родиковы уехали из Макеевки в 2014 году, а в декабре 2017 году семья переселенцев нашла дом в селе Липовый Скиток Киевской области.

«Люди, которые дарили любовь и тепло 12 детям и своим, и приемным одинаково. Семья Родиковых приехала с оккупированного Донбасса, где им пришлось бросить все и начинать обустраивать жизнь заново, с нуля уже здесь на Киевщине… Царство вам небесное, хорошие Люди, покойтесь с миром», — говорится в обращении Алены Мозговой.

Напомним, в Киеве из-за коронавируса поставлен печальный рекорд по заполненности больниц, а на прошлой неделе смертность от болезни превысила триста человек в день.

Фото Юлия Цепун/Facebook, Наталія Баласинович/Facebook, Диана Родикова-Ермакова/Facebook, Владимир Родиков/Facebook

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