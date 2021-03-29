Хомчак открестился от ссоры с министром обороны

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины генерал-полковник Руслан Хомчак в интервью главному редактору интернет-издания «ГОРДОН» Алесе Бацман опроверг информацию о его конфликте с министром обороны Андреем Тараном.

Хомчак, в частности, назвал неправдой то, что они с Тараном не разговаривали несколько месяцев: «Это неправда. Вы понимаете, кто-то придумывает о конфликтах… Есть рабочие отношения, где каждый имеет свое мнение, они могут поспорить, могут обсудить, могут к чему-то прийти. Такого не было, что мы не разговаривали с министром обороны».

Это же касается и информации о том, что они при встрече не здороваются — главнокомандующий ВСУ назвал ее «ложью» и «искажением», заявив, что подобные слухи, в первую очередь, выгодны противнику для дестабилизации ситуации.

«Я имел свою позицию, имею и всегда буду иметь, независимо от того, на какой должности нахожусь, но она никогда не идет вразрез с законом. Так же и министр обороны — опытный человек, который имеет свою позицию и свое видение», — добавил Руслан Хомчак.

Что же касается иска относительно приказа Минобороны, то, по его словам, поданная журналистами информация была также искажена, как и та, что их лично мирил президент Украины Владимир Зеленский: «Нет, нас он не мирил. С президентом мы разговаривали, когда, опять же, были искажены факты, когда я подал судебный иск относительно приказа Министерства обороны. Но тем не менее в эфир выдали, что Хомчак судится с Тараном. Есть разница?»

По его словам, изданный приказ было невозможно выполнить, в документе были пункты «противоречащие требованиям действующего законодательства». «И это вопрос не к министру. Потому что министр приказы не пишет. Понимаете? Есть целая бригада, команда людей, которые готовят приказы, которые должны согласовать, чтобы они соответствовали требованиям. Был подан иск, потому что мы как военные увидели, что два пункта приказа не соответствуют требованиям», — отметил он и добавил, что этот вопрос был закрыт.

«Кому-то выгодно называть „конфликт“, „не разговаривают“… Хорошо, что еще не сказали, что дерутся. Потому что надо было бы синяки показать… Это вообще надуманные вещи, их даже комментировать не хочется. Но вопрос закрыт. Потому что когда мы пообщались с президентом, мы решили так: мы иск забираем, министр обороны меняет приказ. Урегулировали», — сказал главнокомандующий ВСУ и добавил: «У нас нет вопросов никаких, чтобы мы щеки надували или еще что-то. Мы — должностные лица».

Ранее Руслан Хомчак заявлял, что российские оккупанты на Донбассе активизировали обстрелы украинских позиций после решений СНБО о применении санкций в отношении Виктора Медведчука и его окружения.

Фото из Википедии.



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