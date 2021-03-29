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Украина

Офис Зеленского отказался продать галерее испорченные во время протестов двери

14:46 29 марта 2021
двери на Банковой

Двери из Офиса президента, которые повредили во время недавних протестов на Банковой, намерены реставрировать и установить на место, чтобы не покупать новые. Об этом в соцсети написала пресс-секретарь Зеленского Юлия Мендель.

По ее информации в ОП отказались от предложения художественной галереи продать эти двери.

«Поврежденные двери Офиса президента сегодня отправляют на реставрацию с целью экономии средств. Реставрировать двери значительно дешевле, чем купить новые. Офис президента не будет отдавать никакие поврежденные части здания на любые выставки, поскольку не считает эти вещи объектами искусства, а относится ко всем повреждений как к доказательствам вандализма», — пишет Мендель.

Журналистка также отметила, что никому раньше «за 30 лет независимости не приходило в голову делать то, что произошло 20 марта».

Мендель добавила, что вандалы должны ответить перед законом.

Напомним, одному из организаторов акции на Банковой 20 марта лидеру движения «Гонор» Сергею Филимонову уже сообщили о подозрении. А активиста Романа Ратушного суд отправил под круглосуточный домашний арест.

Фото Instagram/ iuliia_mendel

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