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Украина

«Дурость и вредительство»: синоптик Диденко стала свидетелем жуткой картины с поджогом

4:21 30 марта 2021
Пожар

Несмотря на усиление ответственности за повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем и самовольное выжигание остатков травы на участках, украинцы продолжают «баловаться с огнем».

Об одном таком эпизоде пишет в сети синоптик Наталья Диденко, которая ехала по загородной трассе и «имела возможность наблюдать, как люди поджигали не просто малые очаги с сухостоем, а огромные площади поля — мужчина с факелом ходил и поджигал оставшуюся стерню».

«Я не знаю, как с этим лично бороться, потому что масштабы такого разгильдяйства, глупости и вредительства огромны. Я хочу хотя бы увидеть конкретные сообщения, как таких людей серьезно штрафуют серьезными суммами. Чтобы такое наказание было неотвратимым, чтобы действовал закон», — пишет синоптик.

Напомним, что прошлой осенью был подписан закон об усилении ответственности за поджог сухой травы. В частности, повреждение леса в результате неосторожного обращения с огнем, что привело к возникновению лесного пожара, предусматривает штраф в размере от 270 до 900 необлагаемых минимумов доходов граждан. А самовольное выжигание стерни, лугов, пастбищ, участков с естественной растительностью или ее остатков и опавшей листвы на земельных участках, в полосах у автомобильных и железных дорог и в парках, влечет за собой штраф в размере от 180 до 360 необлагаемых минимумов доходов граждан.

Весной прошлого года масштабный пожар возник в Чернобыльской зоне — огонь быстро распространялся по территории, а начался он с того, что житель села Раговка Полесского района жег мусор и сухую траву.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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