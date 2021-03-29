Зеленский потребовал разработать систему «паспортов вакцинации»
Вопрос внедрения «паспортов вакцинации», который активно прорабатывается во многих странах Европы и мира, 29 марта рассмотрели на совещании в Офисе президента.
Глава государства отметил, что многие страны мира, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса, внедряют у себя «паспорта» или «сертификаты вакцинации».
«Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей „паспортизации“, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19» — сказал президент.
По информации вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине существует контроль за ведением реестра вакцинированных. Это позволит отображать данные в «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.
Напомним, в Европе «паспорта вакцинации» начнут выдавать уже с 15 июня.
О том, как будет выглядеть «сертификат вакцинации», необходимый для поездок в ЕС, в материале «ФАКТОВ».
Фото Getty Images18
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