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Украина

Зеленский потребовал разработать систему «паспортов вакцинации»

14:18 29 марта 2021
паспорт вакцинации

Вопрос внедрения «паспортов вакцинации», который активно прорабатывается во многих странах Европы и мира, 29 марта рассмотрели на совещании в Офисе президента.

Глава государства отметил, что многие страны мира, которые активно работают над созданием коллективного иммунитета против коронавируса, внедряют у себя «паспорта» или «сертификаты вакцинации».

«Нам тоже надо разработать свою систему соответствующей „паспортизации“, а также для сдерживания распространения коронавирусной болезни необходимо охватить 70% взрослого населения прививками против COVID-19» — сказал президент.

По информации вице-премьер-министра — министра цифровой трансформации Михаила Федорова, в Украине существует контроль за ведением реестра вакцинированных. Это позволит отображать данные в «паспорта вакцинации», когда это будет необходимо.

Напомним, в Европе «паспорта вакцинации» начнут выдавать уже с 15 июня.

О том, как будет выглядеть «сертификат вакцинации», необходимый для поездок в ЕС, в материале «ФАКТОВ».

Фото Getty Images

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