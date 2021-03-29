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Украина

В Херсоне зафиксировали вспышку ковида в областной больнице

13:53 29 марта 2021
врач

Несмотря на то, что Херсонская область единственная со всей Украины находится в «желтой» карантинной зоне, в самом областном центре зафиксировали вспышку COVID-19 в областной клинической больнице. Об этом сообщил директор Департамента здоровья Херсонской ОГА Виктор Короленко, передает «Укринформ».

По его словам инфицировано COVID-19 53 человека, половина из них врачи. Для ковид больных освободили нескольких отделений больницы.

Короленко уточнил, что в течение недели в больнице будут проводить обследования и профилактические мероприятия. Полностью закрыть медучреждение не могут из-за того, что в области больше нет узкопрофильных стационаров.

В больнице будет проведена служебная проверка.

Сейчас в Херсонской области 24 037 лабораторно подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, 2266 человек инфицированы COVID-19, летальных исходов — 726.

В Украине за прошедшие сутки коронавирусом заболели 8346 человек.

Фото ria.ru/

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