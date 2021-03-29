Резников анонсировал выдворение россиян из Крыма

Вице-премьер-министр — министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что все граждане России, которые прибыли в Крым незаконно (минуя официальную украинскую границу, КПВВ), после деоккупации полуострова будут выдворены.

Об этом Резников заявил в эфире телеканала «Дом» и упомянул об утвержденной на заседании СНБО Стратегии по деоккупации и реинтеграции Крыма. По его словам, гражданам Украины, которые остались в Крыму и стали заложниками оккупантов и ситуации, ничего не угрожает, если они не нарушали украинское законодательство.

«Они должны верить, что Украина вернется, и у них не будет проблем в свободной Украине, в демократической, либеральной, в отличие от того ужаса, который творится, в котором они сегодня пребывают. Их перестанут незаконно обыскивать, арестовывать, запрещать им собираться на улицах, чтобы высказывать своё мнение… Никакого комендантского часа, никаких подвалов — в отличие от оккупированных территорий. Поэтому бояться им точно не нужно», — отметил он.

Что же касается полумиллиона россиян, прибывших на полуостров и «размывших» этническое население Крыма, то вице-премьер назвал их «пособниками преступления, которое совершается официальным Кремлем».

«Они не граждане Украины, они приехали либо добровольно, либо насильно. Но они, по сути, пособники этого преступления, которое совершается официальной Россией, официальным Кремлем. Поэтому их судьба… Я не люблю слово „депортация“, оно несет дух сталинского режима. Но украинским законодательством предусмотрено выдворение из страны. Это право любой страны», — подчеркнул он.

В то же время он добавил, что к тем, кто прибыл на оккупированную территорию законным путем, вопросов, наверное, не будет. «А все, кто попал непонятным нам путем, они все нарушители закона, который регулирует правила пересечения границы Украины. Соответственно, они все подлежат выдворению. Есть такая административная процедура», — резюмировал Алексей Резников.



Напомним, что так называемые «власти» Крыма намерены предъявить иск гражданам Украины из-за нехватки воды на оккупированном полуострове. Речь идет о народном депутате Мустафе Джемилеве, главе Меджлиса крымскотатарского народа Рефате Чубарове и депутате Верховной Рады 7 созыва Андрее Сенченко.

Фото со странички Алексея Резникова в соцсетях.

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