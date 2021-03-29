Ермак сообщил о важном нюансе в истории с увольнением Тупицкого

Увольнение главы Конституционного суда Александра Тупицкого произошло в рамках выполнения решения СНБО о пересмотре всех указов экс-президента Виктора Януковича, которые потенциально угрожают национальной безопасности Украины. Об этом в своей колонке на «Лига.Нет» пишет глава Офиса президента Андрей Ермак.

Глава ОП акцентирует внимание на том, что такой шаг президент предпринял в интересах национальной безопасности государства и ликвидации угроз независимости.

По мнению Ермака, очень важно, что западная пресса, эксперты, а также международные партнеры увидели и четко поняли такие действия украинской власти.

Чиновник отмечает, что журналист Роман Олеарчик в статье для Financial Times, в частности, указывает, что решение Зеленского было попыткой изменить соотношение сил в суде и разрешить конституционный кризис, возникший осенью 2020 года.

Конституционный кризис ставил под угрозу реформы и поддержку западных партнеров, включая финансирование от Международного валютного фонда.

В статье западного издания приводятся слова заместителя помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джорджа Кента «Голосу Америки», который назвал разрешение конституционного кризиса украинской властью «настоящим вызовом».

Financial Times также приводит комментарий руководителя правления Киевского центра политико-правовых реформ Игоря Колиушко, который назвал указ Зеленского «революционным шагом», отмечая репутацию судей, которые связаны с «определенными пророссийскими интересами».

Напомним, ранее президент Зеленский пообещал, что добьется ухода Александра Тупицкого с должности председателя КСУ.

Фото из открытых источников

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