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Украина

Жительницу Севастополя Довгополую в РФ приговорили к 12 годам тюрьмы «за госизмену»

12:44 29 марта 2021
Тюрьма

Лефортовский суд Москвы приговорил 64-летнюю жительницу оккупированного Россией Севастополя Галину Довгополую к 12 годам заключения в колонии за якобы сбор разведданных для Украины. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

В суде заявили, что Галина Довгополая передавала Украине секретные сведения военного характера — она якобы занималась сбором разведданных о Черноморском флоте РФ. Женщину обвинили в государственной измене и присудили ей минимальный срок, предусмотренный статьей 275 УК РФ.

Сотрудники российских спецслужб задержали Довгополую в ноябре 2019 года в Севастополе, затем ее доставили в СИЗО Москвы.

Ранее сообщалось, что в оккупированном Крыму российские силовики задержали журналиста «Радио Свобода» (проект «Крым.Реалии») Владислава Есипенко — его обвиняют якобы в шпионаже и хранении взрывчатки.

Фото: pixabay.com

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