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Украина

Черниговская область стала «красной» зоной: сколько их теперь

12:26 29 марта 2021
Коронавирус

По состоянию на утро понедельника, 29 марта, в Украине насчитывается уже 11 «красных» зон из-за распространения коронавируса.

Если до этого к ним были отнесены Киев, Киевская, Закарпатская, Ивано-Франковская, Львовская, Николаевская, Одесская, Сумская, Черкасская и Черновицкая области, то теперь МОЗ добавил к ним еще и Черниговскую.

Единственным «желтым» регионом в Украине остается Херсонская область.

Напомним, что в «краснозонном» Ивано-Франковске решили с 29 марта решили несколько ослабить карантин — поэтапно открывать детские сады и начальные классы в школах (1−4 классы).

Иллюстративное изображение с Pixabay.

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